WhatsApp: joven arruinó el simple favor que le pidió su enamorado y se vuelve viral [FOTOS]

Una joven se volvió la víctima de las burlas de todos los usuarios de las redes sociales en pocas horas. La muchacha compartió su conversación de WhatsApp en su cuenta de Twitter, donde se puede ver como terminó comprando hasta 35 panes.

Las pruebas del 'fail' de la chica se hicieron virales en cuestión de segundos. Todos los usuarios de Twitter vienen comentando sobre esto e incluso se han 'matado' de la risa, mientras que otros, le dijeron si es que "vivía en otro planeta".

"Mi flaco me mandó con 5 soles a comprar pan y lo que me alcance", así comienza el relato que la joven hizo en Twitter. Al principio, uno pensaba que se trataría de una broma, sin embargo, al leer lo que sigue, se dará cuenta que no. "Yo pensé que no alcanzaba y le pedí a mi amiga 2 soles más".

Claramente, un craso error. Al final, la chica terminó comprando "35 panes para 4 personas". Al ver que los usuarios no le creían, enseñó las capturas de su conversación de WhatsApp, donde se puede ver que le dice a su enamorado que había comprado siete soles de pan.

Al ver que el joven también creí que era una broma, decidió tomar una foto al voucher de compra, donde se ve que llegó a comprar 35 panes. Las capturas de WhatsApp se hicieron virales en cuestión de segundos y ya están dando la vuelta al mundo. Sin duda alguna, la joven no volverá a cometer el error, otra vez.