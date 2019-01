YouTube: policía 'más hermosa' de Alemania tuvo que elegir entre Instagram o su trabajo [VIDEO]

Cientos de usuarios de YouTube y otras redes sociales, estaban muy preocupados por la decisión que tomaría Adrianne Koleszar, la denominada 'mujer más hermosa' de Alemania luego que se hiciera público que sus jefes le dieron un ultimátum en volver al trabajo, lo que implicaría dejar de subir frecuentemente fotos en su cuenta de Instagram.

Sucede que la 'guapa' policía aprovechó la popularidad que tenía en YouTube e Instagram para tomarse una licencia no remunerada durante medio año y así poder fotografiarse en distintas partes del mundo, complaciendo a sus seguidores y aumentando su fama.

Sin embargo, este plazo vencía este mes y sus jefes le dieron un ultimátum para que regrese a su trabajo, según informó el diario Bild. Eso implicaría que la mujer de 33 años tenga menos tiempo para dedicarse a sus seguidores y deba velar por la seguridad de las personas. No obstante, hace pocos días eligió cuál fue su decisión., si deja o no su trabajo como policía para dedicarse a tomarse más fotos para sus seguidores.

Para desazón de sus más de 655 mil seguidores de Instagram y 28 mil suscriptores en YouTube, la oficial de la ciudad de Dresden decidió que regresaría a la actividad policial. "Voy a volver a patrullar, me pongo de nuevo el uniforme", afirmó la alemana.

Pero, no dejará de engreír a sus miles de ´fans' e indicó que no dejará de aparecer en sus redes sociales. "Seguiré estando en Instagram, en las redes sociales: por supuesto no tanto como en los últimos seis meses, pero estaré presente", señaló Koleszar para alivio de sus seguidores.

En nuestra notagalería puedes ver las más impactantes fotos de la hermosa mujer que es del gusto de miles de usuarios alrededor del mundo. Solo desliza la imagen hacia la derecha.