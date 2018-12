Facebook: policía usa técnica de Jackie Chan para enfrentar a cinco borrachos que acosaban a mujer

Un oficial neoyorquino es tendencia en Facebook por su peculiar forma de enfrentarse a cinco sujetos en evidente estado de ebriedad en una estación de metro. Unos usuarios compararon su forma de combatir como Jackie Chan, y es que no les falta razón, puesto que en el video se observa al agente estirar la pierna para defenderse muy parecido como lo hace el actor en sus películas.

Unos hombres, aparentemente vagabundos, empezaron a acosar a una mujer que esperaba el tren en la estación East Brodway, del metro de Nueva York (Estados Unidos). Lo peor es que iban ebrios y agresivos con la mujer, quien pidió ayuda inmediatamente.

Un policía decidió hacerse cargo de la situación y encaró a los sujetos, que eran al menos cinco. Pese a que el uniformado les exigía que se detuvieran, los vagabundos no desistieron y contestaron de forma violenta. Ellos esperaban que su ventaja numérica este a su favor, pero no se imaginaron que el agente no se retiraría y les enfrentara usando un palo.

En el clip subido a Facebook se observa decir al policía: "Atrás, atrás ¡No quiero lastimarlos!". Aunque un poco nervioso, el efectivo no huyó y lanzó patadas a sus agresores, que muchos usuarios compararon con la forma de pelear del actor Jackie Chan en sus largometrajes.

Dos de los hombres trataron de detener a sus demás compañeros; no obstante, ellos continuaron con su ataque, hasta que uno perdió el equilibrio y cayó sobre las vías del tren. El oficial rápidamente pidió interrumpir el suministro eléctrico para que el hombre no se electrocutara. A continuación lo ayudó a subir.

Los usuarios de Facebook quedaron fascinados con la valentía del oficial y se divirtieron con su particular forma de pelear que fue de gran ayuda para enfrentarse a los hostiles. Finalmente llegaron refuerzos y arrestaron a los sujetos. Aún así, las autoridades no presentaron cargos contra ellos.