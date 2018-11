YouTube: Luisito Comunica viajó a Chile y cumplió el sueño que no pudo lograr en Perú

Luisito Comunica ya nos tiene acostumbrados a sorprendernos con las visitas que realiza en diferentes países del mundo. Hace unos días, la estrella de YouTube viajó hasta Perú para participar en un festival de youtubers y aprovechó su estadía en tierras incas para realizar más de un video viral.

En uno de estos videos que circula en YouTube, Luisito Comunica generó algo de controversia al señalar que Gamarra es uno de los mercados más grandes de piratería en Perú. Algunos usuarios se sintieron ofendidos, mientras que otros lo tomaron normal.

Luego de su visita al Perú, el reconocido youtuber mexicano viajó a Chile para inaugurar un conversatorio y también para grabar videos para su canal de YouTube. Es así como en el primer clip que publicó en tierras mapuches vemos a Luisito Comunica visitando un bar, un restaurante e incluso el Palacio de La Moneda.

Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos internautas fueron las declaraciones que brindó Luisito Comunica tras conocer a una llama.

"Miren que chistoso, hay una llama en la calle. ¿Es normal esto? Apenas estuve en Perú y estuve buscando una llama y no la encontré. Vine a Chile y me encontré a una", señaló Luisito Comunica en su video viral que se titula "Demasiadas locuras me sucedieron en Chile".

Recordemos que las llamas viven en el Altiplano de los Andes de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Argentina, motivo por el que es normal que los turistas se topen con estas especies en las calles de estos países.

Mira el video de Luisito Comunica que es viral en YouTube: