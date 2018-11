Facebook: perro deja en ridículo a su dueña en importante competencia de mascotas [VIDEO]

La confusión de un perro siberiano ha hecho reír a miles en las redes sociales. Vía Facebook se compartió el video donde aparece el can en una importante competencia de mascotas; sin embargo, no todo salió como su dueña había imaginado. La divertida escena no tardó en hacerse viral.

De acuerdo al video viral de Facebook, el perro pensó que había a la competencia a jugar con otros perros, más no a demostrar sus habilidades en diversos circuitos y obstáculos. El travieso can dejó en ridículo a su dueña frente a miles de personas.

"Mamá mamá no estoy aquí para competir. Mamá, mamá estoy aquí para la fiesta", fue la leyenda que acompañó el video viral en Facebook. En las imágenes se puede ver al perro siendo llevado por su ama a uno de los circuitos, pero se resiste a participar.

El siberiano logra pasar la primera prueba de la competencia, hasta que se emociona demasiado y abandona todo para jugar con el resto de perros. La risa de los asistentes no se hizo esperar. El animal resultó ser el más juguetón de la sala.

Aunque al final del registro, la broma de esta mascota generó la ira del resto de perros, estos intentaron pelear para detenerlo. El siberiano estuvo lleno de energía por la misma edad.

La travesura del perro llamó la atención de miles en las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde el video se hizo viral con los 5 millones de reproducciones que obtuvo.

Mira todo lo que ocasionó esta mascota: