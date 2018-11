Facebook: César Acuña lanza otra curiosa frase y usuarios lo 'trolean' [VIDEO]

"Filosofando con Acuña", esto escribió usuario en Facebook al escuchar la nueva frase viral del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. El excandidato se ha convertido, otra vez, en tendencia en las rede sociales por sus recientes declaraciones en un programa de televisión.

El nuevo error que cometió César Acuña se ha convertido en viral en Facebook, el video de su declaración ha generado que cientos de internautas lo 'troleen'. En una fracción de segundos, cuando el reportero le preguntó al político sobre los "votos golondrinos" y él lanzó una curiosa frase como respuesta.

"Yo ya no vivo en Trujillo, vivo en Perú", dijo César Acuña. Su descargo fue tomado como burla en las redes sociales, y el video de su error se ha viralizado en Facebook. Al parecer, el excandidato presidencial por APP se confundió geográficamente y no corrigió el lapsus ante las cámaras.

Las declaraciones que dio para el programa Punto Final de Latina no dejan de circular en internet. El video viral donde César Acuña aparece diciendo la frase ha generado que usuarios le respondan: "Traducción : ahora vive en Mi Perú, Ventanilla", "Ayer lo vi por noticiero y me reí como loca", "Yo creo que el ha vivido en Trujillo (Venezuela) no saquen conclusiones anticipadas", fueron algunos comentarios que se lee en la publicación de Facebook.

Este incidente llega a pocos días que el mismo político lanzara una frase filosófico sobre el significado de la felicidad y de la opinión. Como era de esperarse, los cibernautas comenzaron a criticarlo por la poca coherencia.

Aquí te compartimos las duras críticas que recibió la frase viral del excandidato presidencial, César Acuña: