Facebook: pez vuelve a la vida y da dura lección a un niño [VIDEO]

Un pequeño niño se llevó un gran susto a manos de un pez que ‘decidió’ volver a la vida para vengarse por haber sido capturado.

El video con este insólito momento fue captado en Facebook y se ha viralizado por la inesperada acción que realizó el animal cuando el pequeño lo observaba con atención. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos todo.

Según el padre del menor, quien compartió el video en Facebook, había tenido un día de pesca junto con su hijo y logró capturar un enorme pez el cual decidió mostrar a su pequeño retoño. El menor quedó fascinado con el animal y cuando menos se lo esperaba, el pez ‘revivió’ y se vengó de la peor forma posible.

Como podemos ver en el video viral de Facebook, de un momento a otro, el pez reaccionó y golpeó al menor con su cola; el mejor tuvo el susto de su vida y solo atinó a retroceder y mirar con asombro este curioso hecho que hoy se ha vuelto viral en toda la red social.

“El karma existe”, “Eso no me lo esperaba”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron recoger de Facebook, donde el hecho no ha pasado desapercibido y ha generado más de una carcajada en cientos de usuarios.