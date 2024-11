Cada año, la demanda energética aumenta impulsada por el uso constante de dispositivos móviles como smartphones y tablets. Los cargadores, aunque pequeños, juegan un papel importante en este consumo global. En muchos hogares, es habitual dejar estos dispositivos conectados, incluso cuando no están en uso, sin considerar el impacto de esta práctica cotidiana. ¿Pero realmente afecta?

Aunque pueda parecer un gasto insignificante, el hábito de dejar el cargador conectado genera lo que los expertos llaman 'consumo fantasma'. Este consumo, aunque no visible, se traduce en un incremento energético que, a largo plazo, puede acumularse. En este artículo exploramos por qué este detalle es importante y cuál es el verdadero impacto que representa en el consumo de energía.

¿Qué pasa si dejas el cargador conectado todo el día?

La tecnología de los cargadores de smartphone, ya sea de Android o iPhone, está diseñada para ser segura, pero eso no elimina el pequeño consumo eléctrico cuando se mantienen enchufados sin cargar el dispositivo. Este fenómeno se debe a que, aunque el cargador no esté activo al 100%, sigue conectado a la corriente y, por ende, absorbe electricidad de manera continua. Aunque en términos de seguridad no representa un riesgo de explosión o incendio, mantenerlo enchufado sí tiene repercusiones.

Para dimensionar el impacto, se estima que un cargador de móvil consume en promedio entre 0.5 y 2 vatios de potencia cuando permanece enchufado. Este gasto, conocido como 'consumo fantasma' o 'consumo en espera', parece mínimo, pero a lo largo de los meses se acumula. En un año, este gasto puede llegar a ser equivalente al consumo de otros pequeños electrodomésticos en reposo

¿Cuánta energía consume dejar el cargador enchufado todo el día?

Normalmente, un cargador de teléfono tiene un consumo que oscila entre 0.5 y 2 vatios cuando permanece conectado sin estar en uso. Esto implica que si se deja enchufado las 24 horas del día, durante todo el año, puede llegar a gastar entre 1.2 y 4.8 kWh de electricidad anualmente. Cabe mencionar que puede variar dependiendo del tipo de dispositivo y la eficiencia energética del cargador. Para un hogar promedio, este consumo puede parecer insignificante, pero cuando se considera el uso global de cargadores, el impacto es más notable.

Aunque el consumo parece ínfimo, al multiplicarlo por la cantidad de dispositivos que existen en la actualidad, se llega a cifras significativas. Según Xataka, un portal especializado en tecnología, el consumo fantasma representa un gasto adicional en la factura de electricidad anual que podría repercutir a largo plazo.

¿Por qué deberías desenchufar el cargador cuando no esté siendo utilizado?

Existen razones ambientales y económicas para evitar dejar el cargador enchufado cuando no se utiliza. En términos económicos, desenchufar el cargador podría representar un ahorro, aunque leve, en la factura eléctrica. Este ahorro se vuelve más tangible cuando se considera el uso de múltiples cargadores y otros aparatos que generan consumo fantasma.

Por otro lado, el impacto medioambiental del consumo energético es una razón importante para evitar el uso innecesario de electricidad. Al reducir el consumo de energía en millones de hogares, se disminuye la demanda de generación de energía.