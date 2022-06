Smartphone: aprende los pasos para liberar espacio en tu celular

Muchas veces nuestros teléfonos móviles se llenan por completo con archivos que recibimos y que no son necesarios. Estos documentos, también conocidos como spam, no son del todo dañinos, pero sí nocivos para nuestra memoria. No darle importancia a esta gran cantidad de archivos puede causar que nuestro smartphone se ponga lento y que se llene por completo, lo que provoca que nuestras opciones con dicho equipo sean muy limitadas.

Por suerte, en La República hemos encontrado una solución a este problema. Lo mejor es que no importa si tu dispositivo es Android o Apple, ya que puedes aplicar los pasos en ambos dispositivos y te darán los mismos resultados.

Opciones para limpiar la memoria de nuestro celular