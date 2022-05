¿Qué sucede cuando conectas un cargador de ultra carga rápida en un iPhone?

Desde el iPhone 12, Apple no incluye cargadores en la caja de sus equipos debido a una política a favor del medio ambiente. Aunque esta iniciativa fue bien recibida por muchos fanáticos de la manzana, no todos están contentos: la compañía fundada por Steve Jobs sigue fabricando este componente, solo que ahora lo vende por separado.

Debido al alto precio del cargador oficial de Apple, muchos usuarios suelen buscar alternativas. Algunos recurren a un cargador original, pero de segunda; otros prefieren los cargadores genéricos (los cuales pueden ser dañinos para tu equipo); también existen usuarios que optan por usar cargadores de dispositivos Android. ¿Podría pasar algo malo?

A diferencia de Apple, otros fabricantes como Xiaomi, Huawei, Motorola, entre otras compañías, están apostando por la carga ultra rápida, es decir, que sus celulares pueden cargar el total de su batería en menos de veinte minutos. Y ya que los iPhone no admiten cargas tan altas, ¿es recomendable utilizar este tipo de cargadores?

Quizás no lo sepas, pero conectar un cargador de carga ultra rápida (60 W, 80 W, 120 W, etc.) no provocará daños internos en el teléfono de Apple, tampoco quemará la batería o la hará explotar , ya que los celulares actuales tienen un controlador que se encarga de medir la potencia del cargador.

En otras palabras, no importa que conectes un cargador de carga rápida en un iPhone o Android que no posee esta tecnología, la velocidad de carga dependerá del celular y no del componente, por lo que no debes temer que la batería de tu equipo se vaya a quemar o explotar por recibir mucha potencia.