Smartphone: conoce qué configuraciones ajustar para mejorar el rendimiento del teléfono

Todos tenemos —o conviene tener— un procedimiento de personalización habitual al momento de recibir un teléfono nuevo: configurarlo, instalar apps favoritas, cambiar el fondo, etc. Por ese motivo, en esta nota encontrarás los mejores ajustes para optimizar el rendimiento en los dispositivos, orientado a quienes utilizarán un smartphone.

Estas configuraciones son válidas para los teléfonos Android, independientemente de la capa de personalización que se encuentre instalada. Sirven para agilizar su funcionamiento como para hacer que la experiencia general sea más agradable.

Configurar la huella

Casi la totalidad de teléfonos Android llegan con lector de huellas. El asistente inicial de configuración te dejará “añadir más” cuando agregues la primera huella. Se debe registrar un par de veces el pulgar derecho y el izquierdo, porque este sencillo truco ayuda bastante a mejorar la precisión.

De hecho, si consigues un móvil con el lector de huellas lento, como el caso del Google Pixel 6, insertar la huella una segunda vez hace que funcione más rápido.

Ajustar la cuadrícula del launcher

Ya sea por pereza o desconocimiento de esta opción, muchas veces podemos acabar con una cuadrícula de app que no nos convence. Investiga cómo se cambia la cuadrícula de tu launcher y déjala a tu gusto. En algunos teléfonos puedes configurarla desde las propias opciones del launcher y en otros hay un menú dentro de ajustes denominado “pantalla de inicio”.

Quitar la vibración

La vibración en Android puede ser una molestia si se queda por defecto. Para casos importantes, lo esencial es dejarla activa para las llamadas.

Abre los ajustes de tu móvil

Ve a Sonido y vibración

Pulsa sobre Vibración y respuesta táctil o sobre sonido y vibración al tocar

Desactiva todo lo que quieras.

Además, tu celular no tiene que andar vibrando por cada cosa que hagas, de ese modo ahorrarás un porcentaje considerable de batería, más aún en modelos de gama media y alta con potentes motores hápticos.

Desactivar las notificaciones innecesarias

Es una modificación que no se suele hacer y es fundamental para estar tranquilo: desactivar las notificaciones de apps que no son vitales. Desde los ajustes y su apartado de notificaciones, desactiva las notificaciones al completo o las que no necesites de aquellas aplicaciones que no son imprescindibles. Con ello, ahorrarás batería, recursos y disgustos.

Configurar el tiempo de apagado de pantalla

La mayoría de teléfonos, para ahorrar energía, incluyen el tiempo de espera de pantalla configurado en 30 segundos o un minuto. Esto es poco si queremos leer con calma algún documento o si por cualquier circunstancia quieres que el panel no se apague tan pronto.