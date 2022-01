Lanzan costoso iPhone 13 de titanio y oro de 24 kilates que viene con busto de Steve Jobs

La compañía rusa Caviar, famosa por lanzar lujosas versiones personalizadas de diversos productos tecnológicos, acaba de poner a la venta un costoso iPhone 13 Pro que está hecho de titanio y de oro de 24 kilates. Además, si decides pagar un monto adicional, puedes hacerte con el busto de Steve Jobs, el fundador de Apple.

En su página oficial, Caviar tiene una sección llamada “Visionarios”, que busca rendir homenaje a personajes relacionados a la tecnología. Además del recordado Steve Jobs, existen dos teléfonos (que vienen con sus respectivos bustos) inspirados en Elon Musk y Jack Ma, fundador del consorcio chino Alibaba Group.

Según indica Caviar, el iPhone 13 Pro inspirado en Steve Jobs está hecho de titanio, es decir, será resistente a cualquier impacto. En su parte trasera vemos que tiene el logo de la manzana de Apple, así como algunos elementos decorativos que son de oro de 24 kilates en técnica de doble galvanoplastia.

“El Caviar iPhone 13 Pro Visionaries Steve Jobs es un verdadero monumento a un gran hombre. Un teléfono inteligente será un gran regalo para una celebración importante. Y solo un compañero maravilloso para todos los días”, indica Caviar en su web oficial.

¿Cuánto cuesta?

La versión más ‘económica’ del iPhone 13 (128 GB de memoria) tiene un precio de US$ 6.980, mientras que la más costosa (1 TV de almacenamiento) tiene un valor de US$ 8.600. Vale resaltar que este precio no incluye el busto de Steve Jobs; para tenerlo hay que pagar un extra.

De acuerdo al sitio, los fanáticos de Apple que deseen el busto del legendario fundador de la compañía deberán abonar US$ 1.680 adicionales. Está hecho de latón niquelado, oro de 24 kilates y su base es de granito para que sea duradero.