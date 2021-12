Evita los spoilers de Spider-Man: no way home sin desinstalar Facebook o Twitter

Los fanáticos del Hombre Araña están más que emocionados con el pronto estreno de Spider-Man: no way home, película que introducirá el Spider-Verse y contaría con la posible participación de Andrew y Tobey. La preventa inició el pasado 29 de noviembre y muchos no lograron conseguir una entrada para el 15 de noviembre, por lo que la gran mayoría de personas ha decidido desinstalar Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y hasta WhatsApp para escapar de los spoilers. Si eres uno de ellos, te contamos de la existencia de una app Android que te protegerá de este tipo de contenido.

Si bien se recomienda escapar de los memes porque sus creadores suelen utilizar imágenes de escenas de la película que tanto deseas ver o no entrar a YouTube, en Google Play también encontramos alternativas bastante buenas para censurar todo este tipo de contenido.

App para evitar spoilers de Spiderman: no way home desde un Android

En el caso de los teléfonos Android tenemos la aplicación Spoilers Blocker, la cual monitorea el texto que leemos en aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y WhatsApp. Cuando detecta que alguna utiliza las palabras claves que especificaste, añade un bloqueo que tapa todo el contenido.

Si quieres seguir leyendo el texto, solo tienes que presionar sobre el bloque por un momento para eliminarlo. Según detalla Xataka Android, la app ya llega con dos spoilers preconfigurados: Game of Thrones y Westworld, pero puedes crear los tuyos.

Lo que debes hacer es crear un listado de palabras basados en Spider-Man: no way home como por ejemplo nombres de personajes, actores y elegir en qué aplicaciones se debe censurar este contenido.