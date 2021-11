WhatsApp Web: ¿qué funciones llegaron a la plataforma de mensajería y seguro no conocías?

A diferencia de la versión para dispositivos móviles, WhatsApp Web no suele recibir tantas actualizaciones; sin embargo, eso no quiere decir que los desarrolladores se hayan olvidado de esta plataforma de mensajería instantánea. Todo lo contrario, ya que recientemente ha recibido varias funciones que les serán de mucha utilidad a los usuarios que chatean con sus amigos desde una computadora.

Hace poco, por ejemplo, se habilitó el modo multidispositivo, que permite abrir tu cuenta (de forma simultánea) hasta en cuatro equipos diferentes. Por el momento, los creadores solo permiten que inicies sesión en una laptop, PC de escritorio o tablet, no es posible entrar desde un segundo celular, aunque esto podría cambiar en una futura actualización.

Otro de los beneficios del modo multidispositivo es que los usuarios de WhatsApp Web ya no dependen de su celular para chatear desde una computadora. Antes de la actualización, si tu móvil se quedaba sin conexión a internet o se le agotaba la batería, veías un mensaje en la pantalla de tu laptop o PC que te informaba que no podías enviar ni recibir nuevos mensajes.

Además del modo multidispositivo, WhatsApp Web acaba de recibir otra importante herramienta. Se trata del editor de fotos que permite hacer diversos cambios a una imagen antes de compartirla en una conversación privada o grupal. Puedes agregar textos con distintos tipos de letra, añadir stickers, emojis, hacer garabatos e incluso voltear la fotografía a otra orientación.

¿Qué novedades esperan los usuarios de WhatsApp Web?

Entre las funciones más esperadas por los usuarios se encuentra la posibilidad de publicar estados desde una computadora, también una opción que permite cambiar a modo no disponible para que nadie sepa que estamos conectados. Actualmente, estas opciones están disponibles instalando una extensión llamada WA Web Plus para WhatsApp, no de forma nativa.