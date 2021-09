Gmail: ¿qué pasa cuando intentas adjuntar un archivo ‘exe’ en un correo electrónico?

Los usuarios de Gmail tienen la posibilidad de adjuntar diferentes tipos de archivo en sus mensajes. Pueden ser fotos en JPG o PNG, videos en AVI o MP4, canciones en MP3 o WMA. Lo que no pueden enviar son los famosos “exe”. ¿A qué se debe?

Si tratas de enviar este tipo de archivos, el correo electrónico desarrollado por Google mostrará un pequeño aviso, donde te indicará que, por motivos de seguridad, no está permitido adjuntar ejecutables, ya que podrían tratarse de algún virus.

Mensaje de Gmail al intentar adjuntar un archivo ejecutable. Foto: Computer Hoy

¿Qué hacer en estos casos?

Si tienes que enviar un programa (archivo .exe), pero no puedes adjuntarlo en un mensaje de Gmail, lo recomendable será subirlo a un servidor como Google Drive, Mega, Dropbox, entre otros, para que el receptor pueda ser descargado de forma directa.

Otra forma de mandar un ejecutable es modificando su extensión. Por ejemplo, primero deberás dar clic derecho y seleccionar la opción cambiar su nombre, luego tendrás que quitar el “.exe” y reemplazarlo por “.exx”, “.exs” u otros ejemplos similares.

Vale resaltar que el receptor del mensaje, una vez que descarga el archivo en su computadora, tendrá que volver a colocarle su extensión original, para que el ejecutable (que puede ser un instalador) funcione de forma correcta.

Finalmente, otro método de evadir esta regla y enviar un archivo ejecutable, es comprimirlo con algún programa como WinRAR. Ten en cuenta que los archivos permitidos son RAR y 7z, la extensión ZIP no es compatible, así que no la uses.