WhatsApp: las burbujas de chat se actualizan en iOS

Tal vez no te hayas dado cuenta, pero WhatsApp ha estrenado un cambio en su diseño recientemente. Esta vez, la última actualización del aplicativo de mensajería instantánea se dio en aquellos móviles con sistema operativo iOS y tiene que ver con las clásicas burbujas de chat a la que ya te has acostumbrado. ¿Aún no sabes de qué hablamos?

Si tienes la versión de testeo WhatsApp Beta y usas un iPhone, tus burbujas de chat se verán ligeramente distintas que antes. En la imagen que adjuntamos más abajo, la diferencia es más nítida: se ven mucho más redondeadas y angostas.

De hecho, puedes identificar el cambio de manera más fácil en el modo claro, en el que no solo cambia la forma de los chats, sino también el color. Si antes el verde distintivo de WhatsApp era opaco, en esta última actualización se vuelve un verde intenso y más saturado.

El diseño clásico de las burbujas las presentaba con las esquinas redondeadas, pero el resto del cuerpo era bastante recto y mantenía su forma rectangular. Después de la actualización, no obstante, las cajas de diálogo muestran una forma completamente redonda, la cual se aprecia mejor si los mensajes son cortos.

Sin embargo, tal vez te preguntes: ¿por qué no puedo apreciar este detalle en mi teléfono móvil? Como adelantamos en las líneas anteriores, solo aquellos usuarios iOS de la versión beta de WhatsApp podrán tener acceso a estas y otras actualizaciones.

¿Cómo convertir tu WhatsApp a la versión beta?

Es muy sencillo. Primero deberás descargarte la aplicación TestFlight desde tu App Store. Puedes ingresar directamente desde este link si estás leyendo esta nota desde tu smartphone. Después de seguir los pasos de instalación, pulsa en este nuevo enlace, el que te permitirá postular para ser usuario beta de WhatsApp en iPhone. Cuando te redirija a TestFligh, presiona la opción de aceptar y solo espera. En poco tiempo, WhatsApp beta se instalará en tu dispositivo. ¡Listo!