Gmail: ¿qué significa la estrella de color amarillo y cómo usarla en tus correos?

¿Se te pierden los correos en Gmail? ¿Se te ha olvidado contestarle a alguien más de una vez? No te preocupes, nos ha pasado a todos en algún momento. Lo cierto es que es muy fácil perder de vista ciertos emails entre tantos recibidos, sobre todo si no has configurado tus bandejas.

Si necesitas urgentemente una limpieza extrema para tu app de correos electrónicos, tal vez debas considerar empezar a utilizar los símbolos con forma de estrella de Gmail.

Tal vez la plataforma de Google más importante, Gmail, sí ofrece la posibilidad ordenar los mensajes digitales que recibes en carpetas y etiquetas, como ya te habíamos comentado antes. No obstante, el método que incluye a las estrellas es el mejor para destacar aquellos mensajes de suma importancia y evitar que se te pierdan. Sigue los pasos a continuación para aprender a emplearlas:

¿Qué significa el símbolo de estrella en Gmail?

De manera específica, las estrellas sirven para establecer un primer filtro de importancia y en Gmail son denominadas como “destacados”. Es decir, cuando le asignas una estrella a un correo que consideres de suma importancia, este inmediatamente será almacenado en una pestaña con el nombre antes mencionado.

La usada con más frecuencia es la de color amarillo, ya que se suele relacionar este color con sentidos de urgencia y es el que más contrasta con el resto de colores de la interfaz de Gmail, ya sea estés en tu ordenador o PC, o en tu teléfono móvil.

No obstante, hay varios colores más, a los cuales tú les puedes asignar un significado específico o, sino, usar el que el propio Gmail le otorga por default. Si quieres aplicar estas estrellas a tus correos ahora mismo y organizar tu bandeja de entrada, continúa leyendo.

La configuración de las estrellas de Gmail dependerá de ti y de cuántas clasificaciones te gustaría tener. Foto: La República

¿Cómo destacar tus correos con las estrellas de Gmail?