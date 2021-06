Moto G100: lo bueno y lo malo del teléfono de Motorola que puede volverse una PC o consola

El Moto G100 es uno de los smartphones más interesantes que ha lanzado Motorola, no solo por sus especificaciones técnicas, sino porque cuenta con una plataforma llamada ‘Ready For’ que permite convertirlo en una PC de escritorio o una consola de videojuegos.

La presente reseña tiene como objetivo brindar mi experiencia probando el Moto G100, así como revelar los puntos positivos y negativos de este teléfono que destaca por su cuádruple cámara trasera, doble cámara frontal, sensor de huellas lateral, entre otras características.

Presentación y diseño

Además del teléfono, dentro de la caja podemos encontrar otros accesorios como una funda de silicona transparente, un cable tipo C, un cargador Turbo Power, una llave para la bandeja SIM y un cable HDMI para conectar el equipo a un televisor.

El nuevo Moto G100 destaca por su gran tamaño (168,38 mm de alto, 73,97 mm de ancho y 9,69 mm de grosor) y también por su peso (207 gramos). La parte trasera está hecha de plástico y tiene un acabado muy elegante, con los bordes redondeados.

El módulo fotográfico (que alberga las cuatro cámaras traseras y el flash) posee un diseño cuadrado y no sobresale mucho como en otros terminales. La doble cámara frontal, por su parte, está ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Un gran acierto fue dotar al celular de un sensor de huellas lateral que también sirve para prender o apagar. Finalmente, el equipo cuenta con un altavoz, la bandeja SIM/MicroSD, el puerto USB Tipo C y el puerto jack de 3,5 mm para audífonos.

Pantalla

El Moto G100 cuenta con una pantalla LCD de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 pixeles) y una tasa de refresco de 90 Hz. Puedes reducir esa frecuencia de actualización a 60 Hz, lo que brindará más horas de batería.

Debido a que posee dos orificios en la pantalla (doble cámara frontal) puede resultar incómodo para algunos ver videos el full view. Sin embargo, es algo a lo que terminas acostumbrándote, luego de unas horas probándolo.

Pese a que es una pantalla LCD y no OLED, la calidad de imagen es muy aceptable, especialmente en interiores. Por lo que no podrás disfrutar gratamente de cualquier serie o película en YouTube, Netflix, Disney Plus u otro servicio de streaming.

Viene con una función interesante llamada ‘Pantalla interactiva’ que permite interactuar con las notificaciones, mientras la pantalla está apagada. Por ejemplo, sabrás qué dice un mensaje de Messenger, incluso podrás dar una respuesta rápida o borrarlo.

Así luce el nuevo Moto G100. Foto: Motorola

Seguridad

El nuevo teléfono de Motorola posee varios mecanismos de seguridad. El reconocimiento facial es uno de ellos y funciona bastante bien, incluso en lugares oscuros. Si llevas anteojos no debes preocuparte, ya que también te reconocerá cuando no los uses.

Un gran acierto fue su lector de huellas. A diferencia de otros equipos (que suelen tener este sensor ubicado en la parte baja de la pantalla), el del Moto G100 se haya en los bordes y reconoce los dedos en cuestión de segundos, así tengamos las manos mojadas.

Cuenta además con otros mecanismos de seguridad como el patrón, la contraseña y el smart look que desbloqueará el celular si nota que hay cerca un dispositivo de confianza como un smartwatch, altavoz inteligente, entre otros.

El Moto G100 posee un sensor de huellas lateral. Foto: Juan José López / La República

Rendimiento y batería

Durante el periodo de prueba, el equipo nunca sufrió de lageos, incluso cuando se tenían varias apps abiertas al mismo tiempo. Este buen rendimiento se debe a su potente procesador Qualcomm Snapdragon 870, sus 8 GB de RAM y sus 128 GB de almacenamiento.

No solo funciona correctamente con redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify, TikTok, entre otras, sino que permite ejecutar varios videojuegos como Pokémon GO (con realidad aumentada), Asphalt 9, Free Fire, Mortal Kombat, incluso Fortnite.

Precisamente, el Moto G100 es uno de los pocos smartphones que compatibles con el battle royale de Epic Games. Las partidas cargan rápido y por lo general estarás jugando a 30 fps, aunque puede haber ciertos momentos donde baje, pero vuelve a subir al instante.

Sobre la autonomía, el celular tiene una batería 5.000 mAh que dura menos de lo esperado (sobre todo si usas la plataforma Ready For), el cargador Turbo Power debería ser una ayuda, pero tarda mucho tiempo en cargar (de 0% al 100% puede tomar casi 2 horas).

Cuádruple cámara trasera del Moto G100. Foto: Juan José López / La República

Fotografía

La cámara frontal del Moto G100 nos permite tomar selfies con el lente principal (16 MP) y también con el ultra gran angular (8 MP). De esta manera, podrás tener un poco más de espacio en tus autoretratos y que así puedan entrar más personas.

La cuádruple cámara trasera, por su parte, está compuesta por un lente principal de 64 MP, un ultra gran angular de 16 MP, un macro de 2 MP y también un sensor de profundidad ToF para lograr fotos con efecto bokeh, es decir, con el fondo desenfocado.

El dispositivo posee además otros modos de fotografía y video como el ‘modo retrato’, night vision (modo nocturno), foto panorámica, selfie grupal, modo profesional, cámara lenta, cámara rápida; sin embargo, la que más me gustó se llama ‘captura doble’.

Esta función permite grabar videos usando la cámara frontal y trasera al mismo tiempo. Es decir, el video estará dividido en dos, en una parte se verá lo que enfocas y en la otra aparecerás tú, una herramienta ideal para aquellos que hacen videoblogs.

Ready For

Finalmente, nos toca hablar sobre la plataforma Ready For, el principal atractivo del Moto G100, ya que permite usar este dispositivo como una PC de escritorio o como una consola de videojuegos. ¿Cómo es eso posible?

Para hacerlo, simplemente tendremos que utilizar el cable HDMI (que Motorola incluye en la caja) y conectar el smartphone con cualquier monitor. Al instante, veremos las cuatro funciones principales.

La primera se llama PC de escritorio y nos permite trabajar en una interfaz muy similar a Windows. Para mejorar la experiencia es ideal vincular (vía bluetooth) un mouse y un teclado. Gracias a esto podremos, por ejemplo, elaborar documentos como en una computadora.

Otra función de Ready For se llama ‘Juegos’ y nos permite visualizar cualquier videojuego de Android en pantalla grande. Si vinculamos un joystick de alguna consola (PlayStation o Xbox) incluso podremos usarla en ciertos títulos.

Si te cuesta ganar las partidas de Fortnite o Call of Duty, esta función te será de mucha utilidad, ya que no solo verás todo en un monitor de mayor tamaño, sino que podrás usar el mando de tu consola preferida.

Sin embargo, hay que detallar que ciertos videojuegos, como Pokémon GO, Mortal Kombat o Injustice, no son compatibles con los joystick, así que tendrás que utilizar los botones táctiles del teléfono.

Finalmente, las últimas funciones de Ready For son TV y chat de video. La primera es para ver nuestras apps de streaming favoritas y la segunda sirve para cuando hacemos videollamadas con nuestros amigos.

Una de las principales desventajas de utilizar esta plataforma es que la batería del Moto G100 se agotará más rápido, sobre todo en los videojuegos, por lo que es recomendable usarla cuando esté al 100%.