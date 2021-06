WhatsApp: descubre el truco secreto para enviar emojis gigantes en tus conversaciones

A diferencia de los stickers, los emojis de WhatsApp son más pequeños y vienen preinstalados con la aplicación de mensajería instantánea. Quizá no lo sepas, pero existe un método que te permite agrandarlos y usarlos en tus chats. ¿Quieres saberlo?

Este truco secreto se encuentra disponible para todos los usuarios, no importa si tienen un teléfono Android o iPhone. Si deseas probarlo para sorprender a tus amigos, lo único que debes hacer es seguir estos sencillos pasos:

1. Primero, tendrás que ingresar a Play Store o App Store, según tu dispositivo, y descargar la aplicación Gboard

2. Una vez instalada, asegúrate de elegir al teclado de Google como el principal

3. Entra a WhatsApp y accede a cualquier conversación, puede ser personal o grupal

4. Intenta escribir un mensaje y Gboard se activará. Es un teclado que tiene números, letras y una carita feliz

5. Pulsa ese último botón y verás varios emojis que tienen un diseño similar a los que vienen preinstalados en WhatsApp

6. Escoge dos que más te gusten y notarás que se combinan, lo cual da como resultado uno de gran tamaño.

Selecciona dos emojis y el resultado será una combinación gigante. Foto: La República

Eso sería todo. De esta forma, podrás utilizar emojis gigantes en todos tus chats. Ten en cuenta que algunos no podrán fusionarse, debido a que no son compatibles. Por ejemplo: banderas, señales de tránsito, platos de comida, animales, etc.

Lo más importante a rescatar es que este truco no solo sirve para WhatsApp, ya que también lo puedes emplear en otras aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram, Signal, Facebook Messenger, etc.