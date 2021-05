WhatsApp ya no limitará funciones a quienes no acepten sus nuevas políticas

A principios del 2021, WhatsApp anunció un cambio en sus términos y condiciones que no fue bien recibido por la mayoría de usuarios, quienes empezaron a migrar a Telegram, Signal, entre otras aplicaciones de mensajería instantánea.

Aunque la fecha límite para aceptar estas nuevas políticas de seguridad era el 8 de febrero, los desarrolladores vieron las múltiples críticas en redes sociales y dieron una prórroga que se extendió hasta el pasado 15 de mayo.

Si después de esa fecha no aceptabas, podrías seguir usando la app; sin embargo, después de un tiempo (no especificado) tendrías problemas con varias funciones que dejarían de estar disponibles.

“WhatsApp no borrará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que aceptes. Durante un breve período, recibirás llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, había escrito la compañía en su blog oficial.

Cambio de parecer

Hace algunas horas, el comunicado cambió. Los desarrolladores ahora afirman que los usuarios que no aceptaron sus nuevas políticas no tendrán ninguna restricción en el futuro, como lo señalaban semanas atrás.

“Para aquellos que aún no hayan aceptado, seguiremos mostrando una notificación en WhatsApp en la que ofrecemos más información al respecto y les recordaremos que la revisen y acepten. En este momento, no planeamos hacer que estos recordatorios sean persistentes ni limitar la funcionalidad de la aplicación”, se lee en el nuevo aviso.

“Quienes no hayan aceptado la actualización, también tendrán otras oportunidades para hacerlo directamente en la aplicación, por ejemplo, cuando alguien vuelva a registrarse o quiera usar una función relacionada con esta actualización por primera vez”, finaliza.