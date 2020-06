Facebook: ¿cómo ver la lista de personas a las que has enviado solicitud y hasta ahora no te aceptan?

Para relacionarse en Facebook, muchas veces se intenta agregar al otro usuario para empezar una conversación a través de Messenger; sin embargo, muchas veces no hemos obtenido una respuesta a nuestra petición. Por ello, te mostramos un truco para ver la lista de personas a las que has enviado solicitud de amistad y hasta ahora no te aceptan.

Aquí conocerás una de las funciones de Facebook, que te dejará ver la lista de solicitudes de amistad que enviaste y fueron rechazadas o ignoradas por la otra persona. Te explicaremos paso a paso cómo llegar a esta configuración y cómo cancelar este pedimento.

Cómo ver solicitudes de amistad en Facebook

En la versión web de Facebook, al lado izquierdo de tu pantalla, encontrarás un listado de funciones en donde encontrarás un botón que dice “Ver mas”, para desplegar las demás funciones que ofrece la red social.

Facebook

Aquí encontrarás la sección de amistad, que está representado por el ícono de dos bustos de personas que son de color azul y turquesa. Lo primero que debes hacer es pulsar sobre este emoji.

Facebook

Al ingresar, emergerá un menú con todas las personas que te han enviado solicitudes de amistad y usuarios que quizá conozcas, pero no tienes agregadas en Facebook.

Facebook

Sobre esta lista verás una opción resaltada en azul que dice “ver solicitudes enviadas”, selecciónala y aparecerá una ventana emergente con las invitaciones que realizaste hace mucho e ignoraron.

Facebook

Finalmente, en este apartado visualizarás a todas las personas que quisiste agregar a Facebook y al lado de su nombre tienes la opción de “cancelar solicitud de amistad”. Al presionar sobre este cuadro ya no les aparecerá tu nombre en la red social.

