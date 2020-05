Fitbit trabaja en nuevo reloj inteligente 4G exclusivo para niños que llegará a fin de año

Tras la presentación oficial del Fitbit Charge 4, que se convirtió en el primer producto anunciado por la compañía desde que fue adquirida por Google en noviembre del año pasado, su próximo lanzamiento ahora estaría destinado a conquistar un público completamente nuevo.

Según un reciente informe de Engadget, Fitbit está planeando lanzar a finales de este año un nuevo reloj inteligente diseñado para niños que admitiría conectividad 4G. Para desarrollar este dispositivo, la empresa adquirió la startup Doki Technologies con sede Hong King, China.

Doki Technologies es una compañía dedicada a “crear dispositivos IoT innovadores para niños centrados en la seguridad, las comunicaciones y la salud” y, según el Registro de empresas de Hong Kong, Andrew Paul Missan, vicepresidente ejecutivo de Fitbit, fue nombrado también como director de Doki en octubre de 2019.

Fitbit habría recurrido a la plataforma de Doki debido a las diversas características que ha desarrollado, como su sistema de seguimiento de seguridad a través de GPS y funciones de llamadas de video y voz a través de la aplicación móvil. Además, sus relojes inteligentes también incluyen un ‘Doki SIM’ patentado, que brinda datos ilimitados por 9,99 dólares en más de 50 países.

Actualmente, en el mercado occidental no existen muchos competidores dentro del rubro de relojes inteligentes, a diferencia de China, que registró el año pasado el 97% de las ventas totales de este tipo de dispositivos, teniendo como principal proveedor al grupo BBK, que posee las marcas Vivo, Oppo, One Plus y Realme. Ahí es donde Fitbit buscaría participación.

En un estudio realizado por Bryan Ma, vicepresidente de dispositivos para clientes de IDC, se consultó a 3.600 padres de Asia Pacífico cómo se sentían con respecto a un smartwatch para niños. El 55% contestó que dicho producto sería bueno para la seguridad de los menores, mientras que el 22% señaló que era bueno ya que podría ser un reemplazo de los smartphones.