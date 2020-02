iPhone SE 2: aseguran que el coronavirus no afectará el lanzamiento del teléfono barato de Apple [FOTOS]

A pesar de la cancelación del Mobile World Congress y el cierre de muchas plantas de producción en China por el coronavirus, el lanzamiento del iPhone SE 2, presuntamente programado para marzo, no se vería afectado.

El especialista en temas relacionados a Apple Ming-Chi Kuo indicó que la presentación del iPhone SE2 es inminente a pesar de la crisis ocasionada por el brote del coronavirus en diversas regiones del mundo, sobre todo en Asia.

Asimismo, mención un componente clave del nuevo teléfono barato de Apple. “Debido a que Apple espera que el iPhone SE 2, lanzado en 1H20, no use una lente 7P, no ayudará al impulso de envíos de lentes 7P”, es la información.

Esto quiere decir que el nuevo teléfono de Apple no incluirá un módulo con siete lentes de plástico, por lo que es probable que el iPhone SE 2 incluya una cámara similar a la del iPhone 8. La filtración más reciente apunta a que el smartphone más barato de la marca estadounidense será prácticamente idéntico a ese modelo en términos de diseño.

Entre las características que tendría el iPhone SE 2 incluirá el chip A13 Bionic, el procesador más reciente que encontramos en los iPhone 11 y iPhone 11 Pro. También tendrá una pantalla de 4,7 pulgadas con marcos de gran tamaño en los bordes.

Llegaría en marzo junto a un nuevo iPad Pro

De no presentarse ningún imprevisto, Apple presentaría el iPhone SE 2 durante un evento en marzo. Según DigiTimes, no sería el único dispositivo que presentaría la compañía estadounidense, ya que también se desvelaría un nuevo iPad Pro.