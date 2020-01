Casi el 29% de computadoras en Perú todavía utiliza Windows 7

Desde el próximo 14 de enero, Microsoft dejará de ofrecer soporte técnico para Windows 7, pese a esto, casi el 29% de computadoras en Perú todavía utiliza este sistema operativo lanzado hace más de diez años, según detalla una investigación realizada por Kaspersky.

De acuerdo a la investigación, Brasil es el país con la mayor tasa de uso de este sistema operativo (37%), seguido por Argentina (35%), Colombia (33%), Perú (29%) y México (28%).

Dmitry Bestuzhev, vocero de Kaspersky en América Latina, reveló que el riesgo de utilizar Windows 7 después del 14 de enero radica en que ya no habrán parches de seguridad para resolver futuras vulnerabilidades, esto puede ser aprovechado por los cibercriminales.

“Sabemos que muchos usuarios eligen no actualizar el sistema operativo, ya sea por costo, costumbre o porque sus otros paquetes informáticos no son compatibles con versiones más recientes. Sin embargo, un SO obsoleto que no cuente con parches de seguridad es un riesgo de ciberseguridad", reveló Bestuzhev.

"Nuestra recomendación es migrar a la versión más reciente de Windows inmediatamente, además de contar con una solución de seguridad robusta, ya sea para la protección de un equipo personal o laboral, dado a que el costo de un incidente puede ser sustancialmente mayor al de la actualización”, añadió.

Según Kaspersky, otros proveedores de software también dejarán de respaldar a Windows 7, es decir, no solo tendrás un sistema operativo vulnerable, sino que los programas también lo serán.