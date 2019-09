Nokia: los smartphones más baratos de la marca actualizarán a Android 10 Go Edition [FOTOS]

Tras su regreso al mercado de móviles en el 2017, Nokia ha estado realizando esfuerzos para actualizar a todo su catálogo de dispositivos a Android 9 y otros a Android 10. Con ello, la compañía quiere mantener un estándar de calidad.

Nokia ha anunciado el calendario oficial de actualizaciones para sus móviles con Android Go. La compañía no había querido dar ningún anunció al respecto hasta que el propio Google presenté oficialmente a Android 10 Go Edition.

Juho Sarvikas, jefe de producto de Nokia, ha querido aclarar la situación sobre sus móviles con Android Go. Dos días después del lanzamiento de esta versión, el directivo de Nokia ha asegurado que sus móviles más baratos recibirán la última versión Go Edition.

Respecto a las fechas, los móviles baratos de Nokia recibirán esta actualización a principios de 2020. El primer trimestre del año que viene, el Nokia 1 Plus recibirá esta nueva versión; mientras que los Nokia 1 y 2.1 recibirán la versión durante el segundo trimestre de 2020.

Aunque los usuarios de estos teléfonos Nokia tendrán que esperar un tiempo para recibir la actualización de la versión ligera de Android 10, lo positivo es que podrán tenerlas cuando ello no es lo usual en celulares de gama baja.