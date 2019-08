Google Chrome: nueva función te ayudará a ahorrar batería al ver videos [FOTOS]

Microsoft ha sido la encargada de desvelar la solución para administrar eficientemente la energía de nuestros dispositivos con sistema operativo Windows y reducir el consumo de batería al mirar contenido multimedia.

El gigante tecnológico siempre ha destacado la capacidad de su navegador web Edge de cuidar la batería de las computadoras portátiles, en comparación con Google Chrome. Es así como, a través del proyecto Cromium, ha demostrado cómo Google podría aumentar la autonomía de un dispositivo.

“Hoy en día, el contenido multimedia se almacena en la memoria caché en el disco durante la adquisición y la reproducción. Mantener el disco activo durante este proceso aumenta el consumo de energía en general”, señaló Shawn Pickett, ingeniero de software senior en Microsoft.

Es decir, al evitar que “el contenido de medios de transmisión se almacene en la caché del disco”, mejorará la duración de la batería. Por lo que ahora Chrome ha añadido una nueva función destinada a este fin, dentro de su lista de flags.

El flag, denominado como “Desactivar el almacenamiento en caché de los medios de transmisión en el disco”, está disponible en la versión de Chrome Canary para macOS, Windows, Linux, Chrome OS y Android.

Para acceder a él, desde la barra de direcciones de Chrome Canary coloca chrome://flags y busca la función “Turn off caching of streaming media to disk”. Luego, activa la opción Enable y reinicia el navegador.