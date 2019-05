WhatsApp: ¡Tranquilos! El modo oscuro de la app reaparece para Android [FOTOS]

Hace una semana, se dio a conocer que el modo oscuro había desaparecido totalmente en la versión de WhatsApp para Android. Sin embargo, la cuenta de Twitter @WABetaInfo, conocido por publicar primicias sobre la aplicación, confirmó lo que todos los usuarios deseaban, el modo oscuro reapareció en el campo de pruebas de la aplicación

En ese sentido, esto es una clara señal que la aplicación continúa desarrollando el modo oscuro y que es muy probable que ya esté activada en la próxima actualización. Además de ser una de las funcionalidades más esperadas ya que otras apps de mensajería instantánea como Facebook Messenger ya cuentan con ella.

Las últimas informaciones sobre la aplicación la había dado WABetaInfo, cuenta que informó que habían eliminado cualquier tipo de referencia al modo oscuro en la actualización 2.19.123 [de WhatsApp Beta Android]. Incluso, se esperó que en la próxima actualización se vuelva a incorporar el modo oscuro, pero no hubo rastro de él hasta ahora que nuevamente ha hecho su aparición.

Por un lado, se pensaba que era un tipo de error en estas actualizaciones y otra razón podía ser un cambio de enfoque de los responsables del desarrollo para implementarlo de una forma diferente. También cabía la posibilidad de un movimiento intencionado para ocultar las novedades y evitar filtraciones.

“Buenas noticias: WhatsApp está trabajando de nuevo en el modo oscuro para Android”, informó la popular cuenta, que no ha dado mayor información sobre el modo oscuro que sigue en desarrollo y pronto se tendrán más noticias al respecto.

Good news: WhatsApp is working again on the Dark Mode for Android.

Stay tuned 🤞🏼