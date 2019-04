Facebook está probando añadir a los perfiles función icónica de MySpace [FOTOS]

Facebook constantemente está probando nuevas herramientas para mantener el interés de los usuarios en su plataforma social y recientemente ha estado trabajando en la incorporación de una función parecida a la que encontrábamos en redes sociales como Hi5, MySpace o MSN Messenger.

En la década pasada, se popularizó en las redes sociales que lideraban ese entonces la posibilidad de contar con tu propia selección de música o asociar un tema musical en específico a tu perfil personal de la plataforma, para que cada vez que tus contactos visitasen tu cuenta, pudiesen escuchar y conocer tus preferencias musicales.

Esta nueva característica se dio a conocer a través de la famosa blogger de tecnología e investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong, quien compartió las primeras imágenes que permitieron visualizar la apariencia del reproductor musical que Facebook viene probando en la sección de perfil de usuario.

El anunció lo hizo en su cuenta de Twitter, donde indicó: “Facebook permitirá a los usuarios colocar una canción en la parte superior del perfil. Posdata: Logré fijar las grabaciones de Project Echo de la NASA en mi perfil”.

Facebook will allow users to pin a song to top of profile



P.S. I managed to pin NASA's Project Echo recordings on my profile pic.twitter.com/5GzycDLfO1