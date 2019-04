Google Chrome: navega más rápido y usa menos datos con esta nueva herramienta [FOTOS]

Google Chrome estrena su nuevo “Modo básico” para el ahorro de datos y ya no se limitará a comprimir las páginas en los servidores de Google antes de abrirlas en nuestro dispositivo móvil , ahora tiene nuevas ventajas como permitir cargar las páginas web más rápido.

El nuevo “Modo básico” ayudará a reducir el uso de datos hasta un 60% y ahora cargará páginas Lite, o básicas, si detecta que tenemos una conexión muy lenta a la que le va costar mucho cargar una página web.

Google menciona que con esta nueva característica el ahorro será todavía mayor, pues además de cargar la versión lite, también se mostrará una versión comprimida, por lo que la tarifa de datos será todavía menor, esto se verá reflejado en nuestro consumo de datos.

En ese sentido, si Google Chrome predice que va a tardar más de cinco segundos en abrir una página web, le dirá a los servidores de este sitio que está interesado en cargar una versión del sitio que use menos datos. En caso de que no exista dicha versión, Google cargará la Chrome Lite Page, que cargará una versión muy básica del sitio web. Muchos elementos multimedia como imágenes y videos no serán cargados.

Para activar el “Modo básico” debes ingresar al menú de Ajustes y luego buscar Configuración > Modo básico. Esta nueva herramienta de Google Chrome será exclusivo para Android y promete un ahorro de dato de hasta un 60%.

Asimismo, Google aclara que el nuevo “Modo básico” respetará la privacidad del usuario. Cuando se optimice la descarga de una web HTTPS, sólo la URL se compartirá con Google y datos como cookies y credenciales de acceso no se compartirán con el gigante de la Internet.