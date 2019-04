Samsung Galaxy Fold: reportan problemas en la pantalla de este nuevo smartphone [FOTOS]

A inicios de esta semana, Samsung ha hecho llegar a la prensa especializada el Galaxy Fold, su primer smartphone plegable, para ser evaluado. Resulta que varios medios han informado que este nuevo dispositivo tiene problemas en las pantallas tras un día de uso.

El primero en dar a conocer estos problemas fue el editor de Tecnología en CNBC, Steve Kovach, quien subió un video en su cuenta de Twitter. Kovach muestra un parpadeo en la pantalla del Samsung Galaxy Fold. Además, asegura que no hizo nada raro con el dispositivo y que esto ocurrió tras un día de uso.

Steve Kovach asegura que solo abrió el dispositivo y que actualmente su Galaxy Fold es inutilizable. Incluso, señala que se ha comunicado con Samsung, pero que hasta el momento la compañía no ha querido pronunciarse hasta investigar qué ha ocurrido con el dispositivo.

Dieter Bohn de The Verge reportó otro problema con el Samsung Galaxy Fold. Explicó que una protuberancia apareció en la pantalla, justo en la zona de la bisagra, lo que generó que se terminarán rompiendo unas líneas del panel OLED. Bohn también resalta que solo llevaba 48 horas usando el dispositivo.

Mark Gurman de Bloomberg reportó que tras dos días de uso, la pantalla plegable ha dejado de funcionar gradualmente. Gurman contó que retiró una especie de plástico protector que estaba en la pantalla principal, más tarde Samsung le confirmó que no debía de haberse retirado. Sin embargo, el dispositivo no cuenta con ninguna advertencia sobre retirar el plástico.

