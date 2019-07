¿Cómo hacer el arroba en laptop y computadora?

El símbolo arroba (@) es muy utilizado en Internet, sobre todo en las direcciones de correo electrónico, pero te ha pasado alguna vez que no lo has encontrado en el teclado o que la tecla necesaria no funciona correctamente, seguramente sí. Por ello, te explicamos cómo hacer el arroba en la PC y laptop.

¿Cómo hacer el arroba en laptop?

Para hacer el arroba en una laptop con teclado numérico, debes presionar las teclas Ctrl + Alt + 2 o Alt + 64. Mientras que en un teclado en español para América Latina, presionas Alt Gr + Q, y en un teclado en español internacional, presionas Alt Gr + 2.

¿Cómo se hace arroba en laptop HP?

Si tienes una laptop HP y tu teclado tiene más de un símbolo de la tecla del número 2, pulsa Ctrl + Mayús + 2 para escribir el signo arroba. Pero, si el signo arroba se encuentra en la tecla de la letra Q, mantenga presionada la tecla ALT GR y luego presione Q para escribir el signo @.

¿Cómo se hace arroba en laptop Lenovo?

Si tienes una laptop Lenovo puedes hacer el arroba con estas cuatro formas:

1. Shift derecho + 2

2. Alt Gr + 2

3. Alt Gr + Q

4. Shift + 2

¿Cómo se hace arroba en laptop Toshiba?

Debes presionar la combinación de Alt Gr+ la tecla 2. Otra de las opciones para hacer el arroba es dirigiéndose al inicio y escribiendo en el campo de búsqueda “teclado en pantalla” y si presionas la tecla AltGr dentro del teclado en pantalla te indicará todas las combinaciones posibles.

¿Cómo se hace arroba en laptop Sony?

Si tienes una laptop Sony puedes hacer el arroba con estas cuatro formas:

1. Shift derecho + 2

2. Alt Gr + 2

3. Alt Gr + Q

4. Shift + 2

¿Cómo hacer el arroba en computadora - PC?

Si usas un teclado de PC con sistema operativo Windows debes pulsar la tecla Alt+64 para hacer el arroba. Y si estás en una laptop con Windows debes presionar Alt+2.

¿Cómo se hace el arroba en una MAC?

Si te pasaste de un ordenador con sistema operativo Windows a una MAC y no sueles encontrar la forma de hacer el arroba, sigue estos pasos.

Escribir el arroba en MAC es muy sencillo. Lo primero que debes saber es que el teclado de un ordenador de Apple funciona diferente al de Windows. Por ello, para lograr el arroba, debes pulsar la tecla “Alt+2”.

Si ves que esa combinación de teclas no te funciona, quizá sea porque tienes el teclado configurado en otro idioma, probablemente en inglés. Para ello, debes probar “Alt+G”, la combinación para teclados configurados en inglés.

¿Qué es el arroba y para qué sirve?

El símbolo arroba es una componente fundamental de las direcciones de correo electrónico. Originalmente el @ es una unidad de medida que se utilizaba sobre todo en España y Latinoamérica para las transacciones comerciales.

Pero ¿qué tiene que una unidad de medida con el correo electrónico? A finales del siglo XIX, se decidió que el símbolo del arroba (@) debía incorporarse al teclado de las máquinas de escribir para facilitar y agilizar el trabajo de los que redactaban documentos comerciales.

Cuando Ray Tomlinson inventó el email o correo electrónico en 1971 buscó un símbolo que sirviera para separar el nombre del usuario de la dirección de destino. Fue así que eligió el arroba porque en ese entonces rara vez se utilizaba en la informática.

Actualmente, el arroba no solo lo utilizamos para el envío de correos electrónicos, pues las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram o Google también han adoptado este símbolo, pues el @ se utiliza cuando uno de los usuarios de estas redes sociales menciona a otro.

Arroba en dispositivos móviles

En Android, según el teclado que se tenga instalado, el arroba puede aparecer en la pantalla principal o tendrás que acceder al teclado numérico (identificado con la cifra 123) y ahí estará disponible.

En iPhone, también tendrás que recurrir al teclado numérico y el símbolo del arroba lo encontrarás al lado derecho de la pantalla.

¿Cómo poner el arroba sin el ALT?

La mencionada solución al instante para que puedas hacer el arroba es copiar y pegar el símbolo directamente. Solo tienes que colocar la palabra “arroba” en tu buscador, seleccionarla con doble clic y luego pulsar “Control +C” para después pegarla en el cuadro de texto donde la necesites.