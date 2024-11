Crisis hídrica en Puno: racionalizarán el agua potable por descenso del nivel en el lago Titicaca

La crisis hídrica que aqueja a Puno propiciará la racionalización del agua potable. De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senmahi), el lago Titicaca descendió 84 centímetros de altura desde abril a la fecha. El impacto directo lo sufrirán cerca de 60.000 usuarios de la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental (Emsa) Puno a quienes se les reducirá la dotación del líquido elemento en los siguientes días.

La situación se tornó más dramática porque las cámaras de captación están a cinco centímetros de la superficie. Es decir, si el lago Titicaca desciende más en la captación de Chimu, de donde se toma agua para el 80% de los puneños, ya no será posible extraer más recurso hídrico para potabilizarlo y después distribuirlo. Los perjudicados serían 60.000 familias.

“No nos queda otra que aplicar medidas que mitiguen este panorama. Nosotros estimamos que en los lugares donde se dotaban con cinco horas de servicio bajará a tres. En las zonas donde no llegue agua por falta de fuerza, no hay otra que abastecerse con cisternas. No es que no queramos atenderlos. Tenemos un problema de fuerza mayor. Puno en su mayoría consume agua del lago”, dijo a La República, Luis Aguilar, gerente de Emsa Puno.

Según Sixto Flores, jefe regional de Senamhi Puno, para que el lago Titicaca recupere el nivel que tenía anteriormente tendría que llover tres meses seguidos. “Todos los pronósticos advierten que no va a suceder ello. Hay una proyección de lluvias, pero va a haber una precipitación acelerada”, aseveró.

Por su parte, Aguilar precisó que está en etapa de culminación los estudios de captación de agua del río Wili, ubicado en el sector de Chulluni, el cual supliría a la actual captación de Chimu en casos de emergencia. Los estudios están en camino y acelerar su ejecución dependerá de que el sistema de agua potable sea declarado en emergencia.

“Es una salida viable que demandará tiempo, pero se podrían acortar plazos si es que el déficit hídrico por descenso del lago es declarado en emergencia”, subrayó.

