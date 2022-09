Denuncian desaparición de adulto mayor de 74 años con mal de Alzheimer

Un adulto mayor identificado como Hugo Hoefken Pflucker, de 74 años, quien sufre de mal de Alzheimer, desapareció el último sábado 3 de septiembre, alrededor de la 1.30 p. m., en el distrito de La Molina. Ya se ha reportado su desaparición a los vecinos y en la comisaría, pero aún no se tiene ninguna noticia de su paradero.

Durante la tarde de aquel día, Hugo Hoefken se encontraba en la puerta de su casa junto a un familiar, ubicada en La Molina; de inmediato, en un pequeño descuido, desapareció. El hombre de tercera edad vestía una chompa negra, pantalón azul, zapatillas grises y un morral gris.

“Íbamos a salir, pero luego me enfermé del estómago y entré al baño, pensé que Hugo había ingresado a la casa. Casi a la 1.30 p. m. voy a su cuarto y me doy con la lamentable sorpresa que no estaba ahí. De inmediato, avisé a mis familiares y vecinos”, indicó el pariente del desaparecido a La República.

Hugo fue encontrado a las 8.40 p. m. por un sereno en la av. Separadora Industrial, en el distrito de Ate, pero como no conocía al hombre de seguridad, se negó a acompañarlo y, por ende, a subir al carro. Desde ese momento no sabe nada del desaparecido, según declaró un familiar para este medio.

Los familiares del hombre se encuentran preocupados debido a que padece de mal de Alzheimer, una enfermedad que produce su desorientación; por ende, se le dificultaría ubicar su vivienda.

Las personas que tengan alguna información pueden comunicarse al 946 616 714 o 01 365 7389. Asimismo , se pide a las autoridades de la Policía ayudar a encontrar su ubicación, a fin de no poner en riesgo su integridad.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?