Kevin Avila, a sus 22 años, enfrentó varios obstáculos y cumplió su sueño

¡Un gran ejemplo! Kevin, que tiene el síndrome de Marfan, a sus 9 años fue operado de la columna, pero las adversidades no lo detuvieron y obtuvo el primer puesto en su carrera de Administración de Negocios y publicó su primer libro.

El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario poco frecuente del tejido conjuntivo que ocasiona anomalías en ojos, huesos, corazón, vasos sanguíneos, pulmones y sistema nervioso central.

Kevin Avila, de 22 años, nació en la ciudad de La Perla de los Andes, Tarma, en Junín. A sus 9 años, cuando su madre, Milagros Lima, le realizaba su baño, sintió que su columna estaba desviada. De inmediato, ella lo llevó al médico. Con mucho miedo, esperó el diagnóstico del doctor, quien le dijo que su hijo tenía escoliosis idiopática.

A tan corta edad, el niño tarmeño se sometió a una operación riesgosa que duró 12 horas, en la que le colocaron unas barras de un metal especial para que le ayude con la corrección de su columna. Además, estuvo internado por seis meses.

“Recibí rehabilitación para poder aprender a caminar de nuevo, apoyado de corsés ortopédicos. El amor de mi madre me inspiró para hacerme más valiente y a no darme por vencido. Desde ese episodio de mi vida, comenzó un gran reto de superación donde pude autoconocerme y descubrí lo que realmente podía lograr ”, explicó Kevin en entrevista con este medio.

Durante su crecimiento, tuvo varias limitaciones físicas debido al síndrome de Marfan, que le fue diagnosticado, pero no fue ningún obstáculo para poder seguir con sus metas y proponerse ser el orgullo de su familia y sentirse realmente realizado. “Resalto mis diferencias para brillar entre las estrellas. Soy la singularidad en la diversidad, soy capaz de bailar entre la realidad, amando mi discapacidad”, manifestó.

Y así sucedió. Kevin estudió la carrera de Administración de Negocios en la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde terminó en el primer puesto de su promoción con la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

“Siempre me ha gustado aprender y aportar al desarrollo de nuestro país. He estudiado dos carreras técnicas y he representado a mi centro de estudio en los encuentros nacionales, y pertenezco a la Comunidad de Jóvenes y Líderes IPAE”, indicó.

Uno de sus sueños era escribir un libro para que así no sea olvidado. Con mucha dedicación, logró cumplirlo. “Durante cuatro años, escribí poemas. La educación superior me acercó más a las palabras, a la filosofía y especialmente a la poesía, con la que he logrado expresar en versos la subjetividad que compone nuestro ser. Los diversos eventos trágicos y bellos, los prejuicios, al difícil proceso de adaptación contrastados con mi óptica romántica e irrealista sirvieron de inspiración para redactar poemas que parecen canción”, refirió.

El libro se llama “Escritos nocturnos de un corazón ausente”, que se publicó en enero de 2022 con 1.000 ejemplare s, y de los cuales ya se han vendido más de 100 unidades. Asimismo, conoció a un grupo de amigos, con quienes próximamente lanzará la revista cultural Pacha Huaray.

“Considero que a través de la literatura podemos trascender y aplazar el olvido que nos acecha impaciente”, motivó.

Kevin es un gran ejemplo a seguir. Mostró que no hay excusas para seguir con nuestras metas, que con cada obstáculo que se nos presenta tenemos que darle la cara y seguir adelante.