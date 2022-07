Cusco: no suspenderán labores escolares por cuarta ola de COVID-19

El inicio de la cuarta ola de Covid-19 y el incremento acelerado de contagios en la región Cusco motivó una reunión de emergencia para analizar la eventual suspensión de la presencialidad en las instituciones educativas, por dos semanas. Al término, los titulares de salud y educación comunicaron que se desestimó esa posibilidad.

José Villavicencio, gerente regional explicó que el informe técnico de salud no amerita aún que se adopte una medida tan radical. Confirmó que son cuatro los colegios que registran contagios Covid y que ya se tomaron todas las medidas para evitar la propagación. En el resto de instituciones educativas se reactivarán los protocolos de bio seguridad como el distanciamiento, uso de doble mascarilla y fundamentalmente el lavado de manos.

“Lo que sí vamos a prohibir a través de una directiva son las aglomeraciones en los colegios, las reuniones o eventos como juegos deportivos. Sabemos que hay mucho entusiasmo para las actividades extracurriculares, pero por esta cuarta ola, todo eso queda suspendido”, apuntó el funcionario.

Volver a la virtualidad, según Villavicencio, privaría a cientos de estudiantes cusqueños de desarrollar las labores escolares. “No olvidemos cuáles son nuestras limitaciones, no hay tabletas y donde las hay, no hay señal. Hay lugares donde no entra ni radio. Sería muy perjudicial”, explicó. La brecha de conectividad en la región es de 25%.

Inconsciencia

Villavicencio invocó a la ciudadanía a cumplir los protocolos de la pandemia, no exponer a sus hijos en aglomeraciones y vacunarse.

“El problema no son los colegios, los focos de contagios no están en allí como muchos lo quieren hacer creer, los contagios se dieron en las actividades del mes jubilar y son los adultos la amenaza de contagio para los niños”, enfatizó.

Al igual que el sector salud, Villavicencio responsabilizó a la inconsciencia ciudadana por el incremento vertiginoso de casos. De tener 20 contagios diarios en promedio hace dos semanas, el último reporte da cuenta de 125 personas con Covid-19.

Por su parte, la Gerencia Regional de Salud anunció que este sábado 02 y domingo 03 de se realizará una campaña de vacunación en el Estadio Garcilaso,

Centro de Idiomas de la Universidad Andina del Cusco, el Colegio Inca Garcilaso de la Vega, todos los establecimientos de salud, brigadas móviles en el Real Plaza, mercados, plazas, entre otros.

Hospital regional colapsado

El hospital regional del Cusco, principal nosocomio de la ciudad, se encuentra colapsado. El director, José Pinares, relató que pediatría está sobresaturado por el incremento de enfermedades respiratorias en menores. Mencionó que ante las carencias de infraestructura, los pasillos y las áreas verdes son utilizados para brindar atención a los pacientes.

Ante la cuarta ola, alistan nuevos módulos en el área Covid de darse un mayor incremento de casos. En el hospital Regional se tienen 35 trabajadores contagiados.