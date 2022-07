Derrumbe en Chavín de Huántar: disponen 80 soldados para evacuación

Tras el deslizamiento en el sector del Cruz de Shallapa, en Chavín de Huántar, el ministro de Defensa, José Gavidia Arrascue, llegó a las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash) con la finalidad de tomar acciones inmediatas.

En ese sentido, dispuso que 80 soldados del Ejército de Batallón de Infantería Motorizada N.° 6 Juan Hoyle Palacios se trasladen al distrito de Chavín de Huántar para apoyar en acciones de evacuación.

De acuerdo al último reporte, este acontecimiento habría cobrado la vida de un hombre de la tercera edad. “Extraoficialmente, yo he hablado con el alcalde del distrito y él me manifiesta que aparentemente habría un anciano fallecido, pero aún no me lo confirma”, declaró el titular de Defensa para RPP Noticias.

Los servicios básicos se han visto interrumpidos, por lo que los siguientes niveles de Gobierno realizan coordinaciones para disponer el apoyo con bienes de ayuda humanitaria.