Mujer con las costillas rotas fue dada de alta en el Hospital María Auxiliadora

Angy Quispe terminó en el hospital debido a un accidente automovilístico provocado por una cúster que no tenía SOAT, en Villa María del Triunfo. Asimismo, denunció que en el Hospital María Auxiliadora le dieron de alta pese a tener las costillas rotas.

Ahora, Angy se encuentra postrada en una cama. Ella misma cubre todo sus gastos de recuperación. Además, tiene múltiples lesiones en el rostro, según Buenos días Perú.

“El conductor está no habido. No hay SOAT y ya no estoy en el hospital, me encuentro cubriendo todo de manera particular. Me citaron en 10 días, pero ni paracetamol me recetaron. Me hicieron placas y salió que tenía unas costillas rotas, pero que eso se recupera en un mes”, indicó la fémina en el noticiero.

“No me dijeron nada de la pelvis. Voy a hacerme placas (en una clínica) y a esperar que me operen. Eso me preocupa, el SIS no me cubre porque es tema de tránsito. Ya he gastado más de 2.000 soles y la operación a la pelvis es muy cara”, agregó.

Quispe solicita apoyo en asesoría legal para proceder con el caso. Incluso, aún debe realizarse algunos exámenes para descartar otras lesiones en la cara . “No puedo mantenerme de pie, yo vivo sola con mis niños”, expuso en el programa.

Si desea apoyar a Angy, se puede comunicar a su número telefónico 926 132 880.