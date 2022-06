Candidata de Piura Renace denuncia que sus pintas fueron borradas

La candidata a la alcaldía provincial de Piura Ingrid Wiesse León denunció que dos de las pintas publicitarias que habían realizado en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 fueron eliminadas y, por encima, se habría colocado propaganda política de otro movimiento regional.

Asimismo, la postulante de la organización Piura Renace indicó que cuenta con la autorización de los propietarios de los establecimientos para usar las infraestructuras. “Me he comunicado con los dueños de las paredes y ellos me comentan que no han dado permisos (a otro movimiento regional), que llegaron y encontraron las pintas”, detalló.

En esa línea, Wiesse León sostuvo que procedería a hacer una denuncia apelando a la Ley 31155, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política.

Por último, la exregidora oficialista añadió que, junto a otros militantes del movimiento regional, revisará todas las pintas que han realizado en la ciudad para verificar si se ha reincidido en esta práctica. “Hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas para hacer una campaña limpia donde primen las propuestas”, finalizó.