Municipalidad de Arequipa paraliza obra de desagüe de Sedapar

La comuna provincial paralizó la obra de mejoramiento del desagüe de las calles Villalba y Cruz Verde a cargo de Sedapar. El gerente de Administración Tributaria, Néstor Salcedo Limache, informó la decisión tras verificar que el proyecto no cuenta con un plan de desvíos del transporte público.

Sedapar inició la obra a inicio de semana. Para ello bloquearon el ingreso en el cruce de la calle Villaba con Puente Grau.

Los vehículos de transporte público deben buscar otras vías, pero no fueron alertados sobre ello.

Salcedo informó que se pusieron multas por no contar con el plan de desvíos y ordenó que se retire el bloqueo de la vía. En la obra no se encontraba el residente y los funcionarios municipales no pudieron recabar sus descargos. Este medio intentó hablar con el gerente de Sedapar Carlos Monje Vera, pero no respondió, tampoco los representantes de la obra.