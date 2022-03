Alcalde de Independencia denunció amenazas de muerte por parte de integrantes de Tren de Aragua

Con información de Jessica Merino / URPI-LR

En horas de la mañana del jueves 24 de marzo, el alcalde de Independencia, Yuri José Pando, denunció que recibió amenazas de muerte por parte de la banda criminal Tren de Aragua. Según declaraciones a La República, el burgomaestre recibió un audio a través de teléfono personal.

En esa línea, mencionó que estas amenazas se deberían a los operativos recientes contra la prostitución en la zona Industrial del distrito.

“Mira maldito, te voy a hablar claro. No te voy a hablar mucho ni nada. Te voy a dar una segunda oportunidad. Si sigues bajando pa’l boulevard a cerrar los negocios y todo, ya tú sabes que te tengo ubicado (...) toda tu familia todos se van a morir”, se escucha.

“ Solamente estoy hablante, te habla ‘Palto’, del Tren de Aragua. Tú sabes ya cómo es la película, ¿no? Ya te tengo ubicado a toda tu familia, oíste, pa’ que sepas... Oíste, maldito. Ya tú sabes ya. Sigue bajando a hacer los malos pa’ l boulevard, a cerrar los negocios, se va a morir toda tu familia, te tengo ubicado”, agregó.

Pando indicó que este audio fue enviado por un número de Venezuela, de acuerdo al código del país. “Este es un audio donde amenazan a mi familia, a mis niños, que no tienen nada que ver. Es preocupante porque una hora antes de la inauguración del centro de monitoreo, esto lo recibo. Ahí me dicen que ya no baje a la zona de discotecas, a cerrarlas, y negocios ilícitos”, acotó.

Así también, precisó que durante la última semana cerraron un total de seis prostíbulos. “Ayer (24 de marzo) cerramos un hostal donde se encontró drogas y pastillas que drogan a los clientes”, precisó.

Además, la autoridad edil detalló que otros supervisores también recibieron amenazas, y que, al parecer, “los tienen monitoreados”.

“Sí, primera vez que recibimos amenazas de esta manera. Por eso, invocó al presidente Castillo que tomé cartas en el asunto y que no esperemos que a un alcalde o alguna autoridad le pasé algo para hacer algo (...) No voy a permitir que me sigan extorsionado y seguiremos con los operativos contra estos delitos”, aseveró.