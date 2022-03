Tacna: piden justicia para niño de 9 años herido de bala en su vivienda

En un plantón en el exterior de la Sede Operativa del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú en Tacna, una familia pidió justicia para un niño de 9 años herido de bala .

Según narró Maritza, hermana mayor del pequeño, a La República, el hecho sucedió la noche del martes 8 de marzo. Su mamá, junto a su hermano de iniciales J. Q. C., se encontraban en el primer piso de su vivienda ubicada en la asociación Villa el Triunfo del distrito de Ciudad Nueva. Ella estaba en la segundo planta cuando escuchó tres sonidos similares a cohetones y el paso de una moto a toda velocidad.

Luego, su mamá la llamó por teléfono y le dijo que su hermano estaba herido en el muslo de la pierna derecha. Rápidamente, acudieron al Hospital III Daniel Alcides Carrión donde lo internaron para el diagnóstico de su salud. Por fortuna, la bala no dañó el hueso y está estable.

La familia responsabilizó a Marco Antonio Fernández Carrillo de 24 años, quien fue expareja de Maritza. De acuerdo a la joven, días antes de que su casa sea blanco de disparos, acudió al encuentro de Fernández a fin de devolver un objeto, pero este terminó forzándola a subir a un vehículo en el cual la amenazó de muerte.

“Me subo al auto a la fuerza y me lleva con dirección hacía su casa. En el transcurso del camino me dice te voy a matar y me menciona de una bala de que, uno de sus amigos le dijo de que con una bala era suficiente para dejarme sin piernas”, relató Maritza.

Detención

La noche del 9 de marzo, Fernández fue intervenido por la Policía Nacional luego de ser denunciado por los parientes del menor.