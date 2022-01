SJM: mujer persiguió a ladrón que le robó su celular y fue atropellada por mototaxi que recogió al delincuente

Magaly Supo, una madre de familia que se dirigía a trabajar, fue asaltada y atropellada por una mototaxi tras sufrir el robo de su celular, el pasado 19 de enero en el cruce de las avenidas Pedro Miotta y Vargas Machuca, en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo a las imágenes difundidas por América TV, se observa que un delincuente que llevaba una mochila en la espalda, se acerca a una combi y, en segundos, se adueña del celular de su víctima. La dueña baja del vehículo de transporte y persigue al hampón con el objetivo de recuperar su móvil.

La mujer cruza la pista y, en ese momento, aparece una mototaxi para recoger al sujeto. Mientras huían, los delincuentes no dudaron en arrollarla, dejándola con varias lesiones graves en el cuerpo.

“La combi se detiene en el semáforo. Yo saco el celular para ver la hora. El ladrón se mete a la combi y me arrancha el celular, yo salgo corriendo despavorida gritando que me devuelva, ‘devuélveme, devuélveme, no es tuyo, devuélveme”, contó la víctima.

“Al frente había una moto esperando. El ladrón se mete a la moto y yo me pongo delante de la moto y ellos empiezan a arrancar. Ellos me arrastran y el ladrón me dice: ‘ya toma toma’ y me tira el celular. Yo suelto el espejo y me tiran la moto encima para matar”, agregó.

Magaly fue auxiliada por testigos que estaban en el lugar y trasladada a una clínica local donde le dijeron que tenía el húmero roto y necesitaban operarla para recuperar la movilidad del brazo, además de seis costillas rotas, un pulmón comprometido en 30%. “Levantarme de la cama o acostarme me genera mucho dolor”, explicó.

La agraviada pidió que los diferentes locales ubicados en la escena del robo colaboren con las investigaciones para dar con la plata de la mototaxi. También pidió celeridad a la PNP sobre su caso. Por el momento, la madre de familia que no podrá trabajar y tampoco podrá atender a sus hijos debido a sus lesiones.