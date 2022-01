Madre de Dios: bebé de 1 año sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Un bebé de 16 meses se encuentra sumamente grave tras sufrir quemaduras en el 40% de su cuerpo. El pequeño fue ingresado de emergencia al hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios, ayer en la tarde.

El cirujano pediatra Diego Agreda, quien atendió al menor, dio a conocer a una radio local que la situación de salud del bebé es muy delicada. “ Tiene quemaduras en el 40% de su cuerpo, para un bebé de un año, es un gran quemado con el riesgo de infecciones en la piel, deshidratación y todo lo que conlleva una quemadura de alta extensión”, declaró.

El galeno indicó que tuvieron que colocarle un catéter directo a su corazón, pero por su gravedad, el menor debe ser trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima.

No obstante, hay problemas para el traslado del menor. Inicialmente se había programado un vuelo para las 12.30 horas de este lunes, luego se reprogramó para las 14.00 horas.

“He llamado para informarme de la situación, pero me indican que a las 3 de la tarde, no es que va a venir el avión, sino que se va a decidir si viene o no el vuelo. Eso es lo que me molesta, me indigna ”, explicó el médico.

El problema es que la Fuerza Aérea del Perú aún no autoriza el vuelo por condiciones climatológicas, señaló el médico. Los familiares del pequeño pidieron que se agilice el traslado para salvar su vida.