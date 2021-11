Buscan hogar para perrito de cambista que fue asesinada en Miraflores

Máxima difusión. Buscan hogar y una familia para Daniel, el perrito rescatado de la cambista Rosario Suárez Lizandro, quien fue asesinada hace un par de semanas por tres sujetos, entre ellos, un trabajador de la Municipalidad de Miraflores.

A través de Facebook, una de sus vecinas reveló el caso y dijo que está preocupada, pues la hija de la mujer no tiene intenciones de quedarse con el can, quien todos los días está en los exteriores de la vivienda.

“Les comento que la señora vivía en el tercer piso de mi vivienda, lo cual nos conmovió mucho a mí y a mi familia, pero en estos días ha pasado algo que me da más pena y dolor. La señora Rosario vivía sola en el tercer piso con tres perritos, uno de ellos era un perro rescatado de la calle, el cual la señora Rosario alimentaba y cuidaba de él con mucho amor ”, se lee en el post de Donna Landeo.

Ante esta situación, la joven, que vive en Surco, ha estado alimentado al animal; sin embargo, aseveró que no puede quedárselo, ya que tiene otro perrito en su casa.

“De verdad que me rompe el corazón ver a Daniel todos estos días afuera de mi casa, yo he tratado de alimentarlo estos días que ha estado en la calle; sin embargo, no puedo tenerlo en mi casa, ya que tengo un perrito que nunca se llevó con él”, añadió.

Foto: Donna Landeo