Piura: empresario acusa a alcalde de Catacaos de no beneficiarlo con obras públicas tras realizar aporte económico

El incumplimiento de un presunto soborno fue denunciado por el empresario Víctor Torres Rivera, que entregó la suma de S/120.000 a los funcionarios de la Municipalidad de Catacaos, en Piura, a cambio de la adjudicación de proyectos.

Empresario convocó a conferencia de prensa. Foto: Temis Perú

En conferencia de prensa, el indignado empresario aceptó haber entregado la suma de S/120.000 al alcalde José Muñoz Viera, y a los funcionarios Francisco Zapata y Javier Gonzales en diversas oportunidades, a cambio de obras.

“Muñoz Vera me visitó en mi domicilio para que lo apoye económicamente con dinero para su campaña, en lo cual si ganaba me iba a contribuir con obras, proyectos, y hasta la actualidad no tenemos ninguna solución. Después cuando ya ganó le entregue S/25.000 para la semana de Catacaos”, sostuvo.

El empresario aseguró que desde el año 2019 solicitó al alcalde y sus funcionarios el cumplimiento del ilegal acuerdo; sin embargo, hasta la actualidad no obtuvo una respuesta. Confirmó tener audios y videos donde los involucrados aceptan el trato bajo la mesa.

En ese sentido, Víctor Torres Rivera anunció que denunciará ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios al alcalde José Muñoz Viera, y las demás personas que se beneficiaron con su dinero.

Diario República intentó comunicarse con el alcalde de la Municipalidad de Catacaos, José Muñoz, quien quedó en responder.