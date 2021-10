Mujer que se autosecuestró insiste en versión falsa: “El punto clave es el paradero de mi hijita”

Anali del Pilar Luna Tavera, de 37 años, fingió un embarazo y un secuestro, según determinó la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri de la PNP. A pesar de ello, ella insiste en que tuvo una bebé y que esta fue secuestrada por delincuentes.

En diálogo con el programa Domingo al Día, Anali Luna reclamó a la PNP, pese a que la institución señaló que se trata de una denuncia falsa y que ella se autosecuestró para pedir un monto de 200 mil soles a su pareja, un ciudadano colombiano que trabaja como prestamista.

La mujer insiste en que tuvo una hija; sin embargo, las investigaciones señalan que en el 2012 se sometió al método anticonceptivo quirúrgico ‘bloqueo tubárico bilateral’, por lo que no podía quedar embarazada.

“He pedido ayuda a la Policía porque es la única parte que me puede ayudar y me doy cuenta de que no me están ayudando en nada. El punto clave es el paradero de mi hijita, que está bien, cómo está, pero ellos se van a otros puntos que no tienen nada que ver”, dijo entre lágrimas.

Según Anali Luna, tiene ecografías y pruebas para demostrar que estuvo embaraza. La mujer asegura que no tiene un método anticonceptivo permanente: “Yo no me he operado en la clínica las trompas como indica ahí el dictamen”.

Vale precisar que la PNP llegó a la conclusión de que no fue secuestrada debido a la serie de contradicciones en la denuncia de la mujer, quien había asegurado que tres hombres, a bordo de un auto negro, la interceptaron y la privaron de su libertad para robarle a su bebé tras inducirla al parto. No obstante, los videos de las cámaras de seguridad muestran que tal hecho no ocurrió y que Luna siempre estuvo sola.

“Estoy desconcertada porque el día de hoy me enteré por mi familia que los periódicos y la prensa están hablando cosas que no tienen validez (...) Yo he sido secuestrada el día martes 19, los secuestradores me cambian de carro y me llevan a otro lugar, donde doy a luz a mi pequeña hija”, aseguró al inicio de la entrevista con el programa dominical.

Luna podría ser denunciada por el delito contra la administración pública por presentar una grave acusación como esta.