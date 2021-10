Arequipa: identifican irregularidades en obra de hospital Edmundo Escomel de EsSalud

De acuerdo a la Contraloría General de la República, en las obras de mantenimiento del área de emergencia del Hospital I Edmundo Escomel de EsSalud, ubicado en el distrito de Paucarpata, en Arequipa, se cometieron irregularidades que significaron al Estado un perjuicio económico de 1 082 281 soles.

Según el informe del ente de control, durante el periodo del 1 de abril del 2019 al 30 de abril del 2021 se habrían cometido las presuntas irregularidades. Además, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en nueve funcionarios y exfuncionarios de la Red Asistencial de EsSalud.

Entre los hallazgos figura que la entidad pagó al Consorcio XMS 655.701 soles por trabajos no ejecutados y no se le aplicó penalidades por S/ 141.950 ante el incumplimiento del plazo establecido en el contrato.

Además, se le otorgó un adicional del 25% por S/ 342.315 para la ejecución de trabajos que no estaban considerados en el contrato principal. El expediente y el plazo adicional de 60 días fue aprobado por el supervisor pese a no tener facultades, situación que generó penalidades no aplicadas por S/ 34.232.

EsSalud contrató a una segunda empresa denominada Riofer S.R.L. para culminar el mantenimiento. No obstante, se consideraron metrados de partidas ya ejecutadas y pagadas al consorcio XMS por un monto de 250.398 soles.

El plazo de ejecución de toda la obra era de 180 días calendario. El contrato fue firmado el 1 de abril del 2019.

Entre los funcionarios implicados con presunta responsabilidad se encuentra el gerente de la red asistencial de Arequipa, Edilberto Salazar Zender.