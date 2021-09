Colectivo desarrolla biblioteca al aire libre en plazas de Arequipa

El colectivo La Bibliobici de Arequipa implementó, este sábado, una biblioteca portátil al aire libre en la plaza Las Américas de Cerro Colorado. Sus integrantes refirieron que el objetivo es acercar el material de lectura a la población.

Raúl Romero, integrante de colectivo, indicó que la falta del hábito de lectura muchas veces obedece a la falta de acceso. “Es mentira que al peruano no le guste leer, sino que no se crean espacios adecuados y no ofrecen los libros a las personas”, sostuvo.

La actividad de este sábado se desarrolló entre las 11.00 a. m. y 2.00 p. m. También se incluyó una actividad de lectura colectiva para los niños que estaban presentes y se les preguntó sus opiniones sobre el texto.

Romero opina que se debe repensar las actuales bibliotecas municipales, no solo como espacios cerrados, sino que salgan a la comunidad para facilitar los libros.

Carla Galdós, también integrante de la Bibliobici de Arequipa, informó que una actividad similar se desarrollará el próximo sábado 25 en la plaza de Yanahuara, y el 2 de octubre en Sabandía. Luego de estas fechas, se programarán nuevas jornadas que serán difundidas en su página de Facebook.