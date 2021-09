Chiclayo: PJ da ultimátum a MPCh para ejecutar desalojo de ambulantes en mercado Modelo

La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) tiene los días contados para ejecutar el desalojo de los comerciantes del mercado Modelo. El Segundo Juzgado Civil ratificó el plazo de 30 días, que se cumple este 6 de octubre.

Con la Resolución n.° 173, el juez Juan Aguinaga Holguin declaró infundada la solicitud de corrección que solicitó el procurador municipal Juan Huancas con relación al número de días para desarrollar la diligencia, que se consignaron en la parte considerativa (60 días) y en la parte resolutiva (30 días) de la Resolución n.° 172, emitida el 13 de julio de 2021.

El magistrado indicó que son 30 días los que tiene el ayuntamiento para cumplir la sentencia de forma integral y definitiva que data del 21 de diciembre de 2011. No obstante, precisa que la medida se computará desde la notificación de la Resolución n.° 173 al ayuntamiento.

El procurador Juan Huancas afirmó a La República que el Poder Judicial notificó el 6 de setiembre del año en curso. “A partir de esa fecha se contarán los 30 días. (…) No se solicitará ningún plazo más, lo que significa que la MPCh deberá ejecutar la sentencia” , expresó a La República.

Indicó que cumplir el documento judicial que contiene las recomendaciones del Informe n.° 417 de Indeci y que declara al mercado Modelo en alto riesgo involucra las coordinaciones con la Policía Nacional a fin de que el operativo sea exitoso.

Incumplimiento de medidas

La autoridad judicial, en su última resolución, recalcó que l a MPCh no cumplió con ordenar el comercio ambulatorio, no recuperó los espacios públicos, no solucionó el problema del caos vehicular ni el caos en las plataformas Pardo, Balta, Los Portales, Juan Cúglievan y Manuel Pardo, pese a que han transcurrido más de diez años y siete meses desde la emisión de la sentencia.

En la actualidad, el centro de abasto concentra más de 6.000 informales, que se incrementaron a consecuencia de la pandemia por la COVID-19.