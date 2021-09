Arequipa: retoman operaciones de pacientes no COVID-19 en hospital Honorio Delgado

Desde agosto de este año, el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa retomó las operaciones y cirugías a pacientes no COVID-19. Debido a la pandemia, este nosocomio era de uso exclusivo para la atención de quienes se contagiaban con el virus, dejando suspendidas las intervenciones quirúrgicas a enfermos de otras patologías.

Dina Pando, jefa de Anestesiología del establecimiento, informó que en el mes anterior realizaron un total 176 operaciones, entre pacientes positivos y negativos a COVID-19. Este número es superior a las 60 intervenciones que llevaron a cabo en julio. En junio, se hicieron 21 cirugías.

Se volvieron a atender a pacientes de cirugía general y cirugía pediátrica, neurocirugía, traumatología, unidad de quemados , entre otros. De todas estas áreas, el mayor número de pacientes son de gineco-obstetricia.

Por día, en el principal hospital de Arequipa, programan entre 9 a 10 operaciones de pacientes que son derivados del centro de salud Pedro P. Díaz, lugar donde actualmente atienden a enfermos de otras patologías.

El centro quirúrgico que se ubica en el cuarto piso de este nosocomio tiene cinco salas habilitadas, pero el personal especializado con el que se cuenta solo alcanza para que funcionen tres. De haber más especialistas anestesiólogos, las cinco salas podrían funcionar y atender a más de 10 pacientes por día.

“Hay presupuesto, se hizo convocatorias, pero no hubo postulantes. No hay suficientes especialistas en la ciudad, hay un grupo que por motivos de su edad (mayores de 65 años) no pueden trabajar y se encuentran en sus casas”, concluyó Pando.